Малых (Захарова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1908 ст.
Дата смерти13.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908 ст.
Отец: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1928
Дочь: Захарова Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
04.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малых Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галичанина Римма Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малых Яков Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1995
Кыштым, Челябинская область, Российская Федерация