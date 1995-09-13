Малых (Захарова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Захарова) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1908 ст.

Дата смерти

13.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908 ст.

Отец: Захаров Фёдор Петрович

Мать: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1928

Дочь: Захарова Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малых Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галичанина Римма Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
13.09.1995
Кыштым, Челябинская область, Российская Федерация
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