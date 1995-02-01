Галичанина (Захарова) Римма Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галичанина (Захарова) Римма Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малых Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.10.1965

Сын: Галичанин Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Галичанин Валерий Степанович

Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галичанин Валерий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Курган, Курганская область, Российская Федерация
Смерть
?.02.1995
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