Галичанина (Захарова) Римма Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1965
Сын: Галичанин Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Галичанин Валерий Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галичанин Валерий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Курган, Курганская область, Российская Федерация
Смерть
?.02.1995