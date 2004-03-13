Галичанин Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1965
Дата смерти13.03.2004
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1965
Рождение ребёнка
27.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Курган, Курганская область, Российская Федерация
Смерть
13.03.2004
Курган, Курганская область, Российская Федерация