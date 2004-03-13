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Галичанин Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1965

Дата смерти

13.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1965

Отец: Галичанин Валерий Степанович

Мать: Галичанина Римма Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Курган, Курганская область, Российская Федерация
Смерть
13.03.2004
Курган, Курганская область, Российская Федерация
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