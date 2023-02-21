Галичанин Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галичанин Валерий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1965

Сын: Галичанин Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Галичанина Римма Николаевна

Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галичанина Римма Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Курган, Курганская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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