Малых Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малых Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно
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