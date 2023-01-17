Захаров Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1870 ст.
Дата смерти22.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1870 ст.
Бракосочетание
06.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Сын: Захаров Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Захарова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Дочь: Малых Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Фёдорович
Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна
Смерть
22.11.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Расстрел