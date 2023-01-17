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Захаров Фёдор Петрович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

27.12.1870 ст.

Дата смерти

22.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1870 ст.

Отец: Захаров Петр Алексеевич

Мать: Захарова Елизавета Григорьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
06.02.1889 ст.

Жена: Захарова Агапья Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.

Сын: Захаров Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Сын: Захаров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Захарова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Дочь: Малых Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Агапья Николаевна

Смерть
22.11.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Расстрел
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