Захарова (Завьялова) Агапья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Завьялова) Агапья Николаевна

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Место рождения

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1868

Дата смерти

С 1939 по 1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Завьялов Николай Никитич

Мать: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Бракосочетание
06.02.1889 ст.

Муж: Захаров Фёдор Петрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.

Сын: Захаров Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Сын: Захаров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Захарова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Дочь: Малых Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
С 1939 по 1940
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