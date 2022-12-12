Захарова (Завьялова) Агапья Николаевна
Место рожденияпоселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1868
Дата смертиС 1939 по 1940
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Бракосочетание
06.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Сын: Захаров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Захарова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Дочь: Малых Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Фёдорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1939 по 1940