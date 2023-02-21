Захарова (Захарова) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Захарова) Пелагея Фёдоровна

Захарова (Захарова) Пелагея Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1904

Дата смерти

17.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904

Отец: Захаров Фёдор Петрович

Мать: Захарова Агапья Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1924

Дочь: Кузнецова Александра Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Захаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1929

Сын: Захаров Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Захаров Аркадий

Отец ребёнка: не указан

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Петр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
17.06.1993
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close