Захарова (Захарова) Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1904
Дата смерти17.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904
Отец: Захаров Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1924
Дочь: Кузнецова Александра Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.08.1929
Отец ребёнка: Захаров Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Захаров Аркадий
Отец ребёнка: не указан
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1993