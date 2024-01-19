Захаров Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Аркадий

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Вычислено 1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: Захарова Пелагея Фёдоровна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Захаров Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Вычислено 1956
Караганда, Республика Казахстан
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