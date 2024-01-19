Захаров Аркадий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиВычислено 1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Захаров Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Вычислено 1956
Караганда, Республика Казахстан