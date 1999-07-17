Кузнецова (Захарова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Захарова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1924

Дата смерти

17.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1924

Отец: Захаров Петр Николаевич

Мать: Захарова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Сагдинова Галина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1948

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Детская медицинская сестра
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
17.07.1999
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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