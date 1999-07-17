Кузнецова (Захарова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1924
Дата смерти17.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1924
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Сагдинова Галина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1948
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Детская медицинская сестра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1999