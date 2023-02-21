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Кузнецов Александр Иванович

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Место рождения

Кузнецово, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

14.08.1923

Дата смерти

17.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Кузнецово, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Сагдинова Галина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1948

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.04.1963
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