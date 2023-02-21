Кузнецов Александр Иванович
Место рожденияКузнецово, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения14.08.1923
Дата смерти17.04.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Кузнецово, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Сагдинова Галина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1948
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.04.1963