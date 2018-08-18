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Кузнецов Владимир Александрович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

01.12.1948

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1948

Отец: Кузнецов Александр Иванович

Мать: Кузнецова Александра Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Волжский, Волгоградская область, Российская Федерация
Смерть
18.08.2018
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