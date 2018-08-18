Кузнецов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения01.12.1948
Дата смерти18.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1948
Рождение ребёнка
09.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Волжский, Волгоградская область, Российская Федерация
Смерть
18.08.2018