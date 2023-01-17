Захаров Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Рождение ребёнка
?.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1967
Причина смерти: Двустороннее крупозное воспаление легких | Воспаленеие заработал переохладившись на улице, пьяным. Вызвали скорую, вызвали врача. Но он умер до скорой.