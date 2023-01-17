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Захаров Василий Петрович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Захаров Петр Николаевич

Мать: Захарова Пелагея Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1967
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Двустороннее крупозное воспаление легких | Воспаленеие заработал переохладившись на улице, пьяным. Вызвали скорую, вызвали врача. Но он умер до скорой.
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