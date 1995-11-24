Захарова (Захарова) Тамара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Тамара Матвеевна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: Матвей

Мать: Малых Анастасия Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1950

Дочь: Шелепова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
24.11.1995
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