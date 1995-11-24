Захарова (Захарова) Тамара Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти24.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: Матвей
Рождение ребёнка
29.04.1950
Дочь: Шелепова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
24.11.1995