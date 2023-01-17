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Захаров Алексей Васильевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

?.06.1924

Дата смерти

05.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1950

Дочь: Шелепова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
07.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Тамара Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.10.1981
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