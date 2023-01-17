Захаров Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.06.1924
Дата смерти05.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1950
Дочь: Шелепова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Тамара Матвеевна
Рождение ребёнка
07.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Тамара Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.10.1981