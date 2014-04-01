Шелепова (Захарова) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1950
Дата смерти01.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950
Рождение ребёнка
27.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2014