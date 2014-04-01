Шелепова (Захарова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепова (Захарова) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1950

Дата смерти

01.04.2014

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950

Отец: Захаров Алексей Васильевич

Мать: Захарова Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
27.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2014
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