Кресальный Савелий Власиевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Савелий Власиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кресальный Влас

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кресальный Сергей Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кресальный Иван Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ситникова (Кресальная) Агрипина Савелиевна

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кресальный Николай Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кресальная) Гликерия Савелиевна

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дядий (Кресальная) Ксения Савелиевна

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кресальный Семен Савелиевич

Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Смерть
1906

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