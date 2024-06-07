Кресальный Савелий Власиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Кресальный Влас
Мать: не указана
Сын: Кресальный Сергей Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Сын: Кресальный Иван Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Дочь: Ситникова (Кресальная) Агрипина Савелиевна
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Сын: Кресальный Николай Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Дочь: (Кресальная) Гликерия Савелиевна
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Дочь: Дядий (Кресальная) Ксения Савелиевна
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Сын: Кресальный Семен Савелиевич
Мать ребёнка: Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна