Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кресальный Сергей Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кресальный Иван Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ситникова (Кресальная) Агрипина Савелиевна

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кресальный Николай Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кресальная) Гликерия Савелиевна

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дядий (Кресальная) Ксения Савелиевна

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кресальный Семен Савелиевич

Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич

Смерть
Неизвестно

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