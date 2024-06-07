Кресальная (Ракай) Иустиния Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кресальный Сергей Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Сын: Кресальный Иван Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Дочь: Ситникова (Кресальная) Агрипина Савелиевна
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Сын: Кресальный Николай Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Дочь: (Кресальная) Гликерия Савелиевна
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Дочь: Дядий (Кресальная) Ксения Савелиевна
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Сын: Кресальный Дмитрий Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич
Сын: Кресальный Семен Савелиевич
Отец ребёнка: Кресальный Савелий Власиевич