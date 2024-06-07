Кресальный Иван Савелиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Кресальная) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кресальная Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Кресальная) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кресальная Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кресальный Антон Иванович
Мать ребёнка: Кресальная Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кресальный Семен Иванович
Мать ребёнка: Кресальная Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Кресальная Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно