Кресальная Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Кресальная) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Кресальная) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кресальный Антон Иванович
Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кресальный Семен Иванович
Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич
Смерть
Неизвестно