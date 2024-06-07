Кресальная Екатерина Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Кресальная) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Кресальная) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кресальный Антон Иванович

Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кресальный Семен Иванович

Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кресальный Иван Иванович

Отец ребёнка: Кресальный Иван Савелиевич

Смерть
Неизвестно

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