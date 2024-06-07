Кресальный Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кресальный ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Алексей Власиевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кресальный Савелий Власиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кресальный Родион Власиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дибривная (Кресальная) Мария Власиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лейко (Кресальная) Параскева Власиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лыскова (Кресальная) Ксения Власиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Кресальная) Марина Власиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно