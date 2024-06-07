Кресальный Влас Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кресальный ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Алексей Власиевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кресальный Савелий Власиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кресальный Родион Власиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дибривная (Кресальная) Мария Власиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лейко (Кресальная) Параскева Власиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лыскова (Кресальная) Ксения Власиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Кресальная) Марина Власиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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