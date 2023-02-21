Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1644

Дата смерти

1704

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644

Отец: Корсаков Леонтий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Мещерская Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.10.1703

Сын: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анисья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна

Смерть
1704
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