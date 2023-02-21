Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1644
Дата смерти1704
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644
Отец: Корсаков Леонтий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Мещерская Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.10.1703
Сын: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Андрей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анисья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Фёкла Павловна
Смерть
1704