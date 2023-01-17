Корсаков Леонтий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1601
Дата смертиОколо 1669
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1601
Отец: Корсаков Дмитрий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1644
Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Языкова Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1669