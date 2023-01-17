Корсаков Леонтий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Леонтий Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1601

Дата смерти

Около 1669

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1601

Отец: Корсаков Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1644

Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Языкова Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1669
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