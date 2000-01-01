Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1703
Дата смерти14.09.1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1703
Рождение ребёнка
27.11.1732
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна
Смерть
14.09.1772