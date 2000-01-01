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Римский-Корсаков Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1703

Дата смерти

14.09.1772

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1703

Отец: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.11.1732

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна

Смерть
14.09.1772
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