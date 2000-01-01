Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1714
Дата смерти24.05.1766
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1714
Отец: Татищев Василий Никитич
Мать: Татищева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1732
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1766