Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1714

Дата смерти

24.05.1766

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1714

Отец: Татищев Василий Никитич

Мать: Татищева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1732

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Смерть
24.05.1766
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