Татищев Василий Никитич 29.04.1686 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татищев Василий Никитич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.04.1686, Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

умер 27.07.1750, Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Супруги
Татищева (Андриевская) Анна Васильевна1710 г.р.
Дети
Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна09.08.1714 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
1714

Жена: Татищева (Андриевская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1714

Дочь: Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна

Мать ребёнка: Татищева (Андриевская) Анна Васильевна

Смерть
27.07.1750
Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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