Татищев Василий Никитич
мужской, родился 29.04.1686, Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
умер 27.07.1750, Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Супруги
Дети
Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна09.08.1714 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1714
Рождение ребёнка
09.08.1714
Дочь: Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна
Мать ребёнка: Татищева (Андриевская) Анна Васильевна
Смерть
27.07.1750
Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область