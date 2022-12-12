Татищев Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения29.04.1686
Дата смерти27.07.1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1714
Дочь: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна
Мать ребёнка: Татищева Анна Васильевна
Бракосочетание
1714
Жена: Татищева Анна Васильевна
Смерть
27.07.1750
Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область