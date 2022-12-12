Татищев Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищев Василий Никитич

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Место рождения

Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.04.1686

Дата смерти

27.07.1750

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Барсуки, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1714

Дочь: Римская-Корсакова Евпраксия Васильевна

Мать ребёнка: Татищева Анна Васильевна

Бракосочетание
1714

Жена: Татищева Анна Васильевна

Смерть
27.07.1750
Болдино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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