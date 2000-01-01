Римская-Корсакова (Шаховская) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Мещерская Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.10.1703
Сын: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1738