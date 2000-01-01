Римская-Корсакова (Шаховская) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Шаховская) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

1738

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Мещерская Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
31.10.1703

Сын: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Пётр Тимофеевич

Смерть
1738
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