Римский-Корсаков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1729
Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
18.11.1730
Сын: Римский-Корсаков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна
Бракосочетание
1733
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кретова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна
Смерть
Неизвестно