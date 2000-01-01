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Римский-Корсаков Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Андрей Леонтьевич

Мать: Римская-Корсакова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
30.04.1729

Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
18.11.1730

Сын: Римский-Корсаков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Бракосочетание
1733

Жена: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кретова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Евдокия Родионовна

Смерть
Неизвестно
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