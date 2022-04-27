Кретова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кретова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна1712 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Василий АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Кретов Василий Клементьевич1725 г.р.
Дети
Кретов Николай Васильевич12.07.1773 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Мать: Римская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Василий Клементьевич

Рождение ребёнка
12.07.1773

Сын: Кретов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кретов Василий Клементьевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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