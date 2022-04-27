Кретова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьРимская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна1712 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Василий АндреевичНеизвестно г.р.
Супруги
Кретов Василий Клементьевич1725 г.р.
Дети
Кретов Николай Васильевич12.07.1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1773
Сын: Кретов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кретов Василий Клементьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно