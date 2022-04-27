Кретов Николай Васильевич 12.07.1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кретов Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.07.1773, Москва, город федерального значения Москва

умер 11.01.1839

Отец
Кретов Василий Клементьевич1725 г.р.
Мать
Кретова (Римская-Корсакова) Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кретова (Леонтьева) Варвара МихайловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1773

Отец: Кретов Василий Клементьевич

Мать: Кретова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
20.04.1802

Жена: Кретова (Леонтьева) Варвара Михайловна

Смерть
11.01.1839

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