Кретов Николай Васильевич
мужской, родился 12.07.1773, Москва, город федерального значения Москва
умер 11.01.1839
ОтецКретов Василий Клементьевич1725 г.р.
МатьКретова (Римская-Корсакова) Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кретова (Леонтьева) Варвара МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1773
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.04.1802
Смерть
11.01.1839