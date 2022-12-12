Кретов Василий Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти15.04.1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1773
Сын: Кретов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кретова Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кретова Анна Васильевна
Смерть
15.04.1799