Кретов Василий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКретов Василий Клементьевич

Кретов Василий Клементьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

15.04.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1773

Сын: Кретов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кретова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретова Анна Васильевна

Смерть
15.04.1799
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close