Римская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1729
Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1730
Сын: Римский-Корсаков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Бракосочетание
1733
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кретова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно