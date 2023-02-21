Римская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Кошелева) Евдокия Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1729

Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.11.1730

Сын: Римский-Корсаков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Бракосочетание
1733

Муж: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кретова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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