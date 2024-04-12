Ладнюк Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладнюк Петр
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Жидкова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1928
Сын: Рубан Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1929
Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Сын: Рубан Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960