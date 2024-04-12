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Ладнюк Ульяна Петровна

Место рождения

Гриневочка, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладнюк Петр

Мать: не указана

Гриневочка, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Жидкова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Рубан Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Рубан Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Рубан Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Рубан Кузьма Иванович

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубан Кузьма Иванович

Смерть
Около 1960
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