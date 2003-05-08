Рубан Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.04.1928
Дата смерти08.05.2003
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928
Отец: Рубан Кузьма Иванович
Мать: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2003