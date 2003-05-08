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Рубан Иван Кузьмич

Место рождения

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

10.04.1928

Дата смерти

08.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928

Отец: Рубан Кузьма Иванович

Мать: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
31.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2003
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область