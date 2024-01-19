Рубан Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.06.1937
Дата смерти09.01.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Отец: Рубан Кузьма Иванович
Мать: Ладнюк Ульяна Петровна
Бракосочетание
08.10.1957
Городище, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.05.1958
Рождение ребёнка
18.07.1961
Рождение ребёнка
29.01.1965
Смерть
09.01.1989
Похороны
Неизвестно