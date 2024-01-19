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Рубан Фёдор Кузьмич

Место рождения

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

09.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Рубан Кузьма Иванович

Мать: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
08.10.1957

Жена: Рубан Валентина Сергеевна

Городище, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Валентина Сергеевна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Валентина Сергеевна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
29.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Валентина Сергеевна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.01.1989
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
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