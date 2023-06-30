Жидкова (Рубан) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: Рубан Кузьма Иванович
Мать: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Кияева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно