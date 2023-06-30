Жидкова (Рубан) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Рубан) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Рубан Кузьма Иванович

Мать: Ладнюк Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Кияева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Александр Иванович

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