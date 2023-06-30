Рубан Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубан Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Жидкова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1928
Сын: Рубан Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1937
Сын: Рубан Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладнюк Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно