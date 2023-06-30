Рубан Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубан Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Жидкова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Рубан Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Рубан Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Рубан Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладнюк Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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