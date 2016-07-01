Рубан Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти01.07.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: Рубан Кузьма Иванович
Мать: Ладнюк Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
30.10.1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
04.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубан Нина Владимировна
Смерть
01.07.2016
Похороны
05.07.2016