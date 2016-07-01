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Рубан Василий Кузьмич

Место рождения

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

01.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Рубан Кузьма Иванович

Мать: Ладнюк Ульяна Петровна

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Нина Владимировна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Нина Владимировна

Рождение ребёнка
04.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубан Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубан Нина Владимировна

Смерть
01.07.2016
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Похороны
05.07.2016
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
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