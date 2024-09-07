Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1909
Дата смерти16.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1909
Отец: Гужвенко Ефим Иванович
Мать: Гужвенко Мария
Бракосочетание
14.02.1936
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малякин Иван Макарович
Рождение ребёнка
23.06.1939
Отец ребёнка: Малякин Иван Макарович
Смерть
16.09.1949