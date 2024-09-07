Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1909

Дата смерти

16.09.1949

Пол

Женский

Отец

С 1886 по 1887 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1909

Отец: Гужвенко Ефим Иванович

Мать: Гужвенко Мария

Бракосочетание
14.02.1936

Муж: Малякин Иван Макарович

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малякин Иван Макарович

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Малякин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Малякин Иван Макарович

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.09.1949

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