Гужвенко Ефим Иванович Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гужвенко Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

30.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Гужвенко Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Солодовка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужвенко (Сильченко) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гужвенко) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Гужвенко (Сильченко) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Дочь: Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Гужвенко (Сильченко) Мария Акимовна

Солодовка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
1915
Первая мировая война. Русская армия. Рядовой, 220-й пехотный Скопинский полк
Лечение в госпитале
С 24.08.1915 по 29.08.1915 ст.
Харьков, Харківська область
Сводный №89 эвакуационный госпиталь
Лечение в госпитале
С 29.08.1915 по Неизвестно ст.
Сводный № 84 эвакуационный госпиталь
Военная служба
До 30.01.1916 ст.
Первая мировая война. Русская армия. Рядовой, 4-й Заамурский пограничный пехотный полк
Смерть
30.01.1916 ст.
Устечко, Тернопільська область
Убит во время Первой мировой войны

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