Гужвенко Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти30.01.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Гужвенко Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гужвенко) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Гужвенко (Сильченко) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Дочь: Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Гужвенко (Сильченко) Мария Акимовна
Военная служба
1915
Первая мировая война. Русская армия. Рядовой, 220-й пехотный Скопинский полк
Лечение в госпитале
С 24.08.1915 по 29.08.1915 ст.
Харьков, Харківська область
Сводный №89 эвакуационный госпиталь
Лечение в госпитале
С 29.08.1915 по Неизвестно ст.
Сводный № 84 эвакуационный госпиталь
Военная служба
До 30.01.1916 ст.
Первая мировая война. Русская армия. Рядовой, 4-й Заамурский пограничный пехотный полк
Смерть
30.01.1916 ст.
Устечко, Тернопільська область
Убит во время Первой мировой войны