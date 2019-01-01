село Солодовка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Солодовка

Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Солодовская волость
131. Солодовка, слобода бывшая государственная, при реке Ахтубе, дворов 256, жителей 2870, волостное правление (уездный город 1½ в.), церковь православная, почтовая станц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Солодовская волость
село Солодовка47160651349335183149666719

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ленинский район
13679Солодовкасело48°41,0' с.ш.45°24,0' в.д.M-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район, Царевское сельское поселение
18630436106с Солодовкасело

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