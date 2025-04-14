Малякин Сергей Иванович
мужской, родился 07.08.1937, Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
умер 29.10.2009, Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ОтецМалякин Иван Макарович10.09.1907 ст. г.р.
МатьМалякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна26.06.1909 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 07.08.1937 по 1940
Место жительства
С 1940 по 1954
Лесхоз 5-й, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
С 08.10.1956 по 14.11.1959
Место жительства
С ?.11.1959 по 1961
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1961 по 1997
Бракосочетание
1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1997 по 2009
Каршевитое, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 2009 по 29.10.2009
Смерть
29.10.2009
Похороны
?.10.2009
Де-юре в г. Ленинск, де-факто х. Голодаевка (Каршевитский сельсовет, Ленинский район, Сталинградская область)