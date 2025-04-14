Малякин Сергей Иванович 07.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Малякин Сергей Иванович

Автор
АМ
Малякин А.

мужской, родился 07.08.1937, Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

умер 29.10.2009, Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Отец
Малякин Иван Макарович10.09.1907 ст. г.р.
Мать
Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна26.06.1909 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937

Отец: Малякин Иван Макарович

Мать: Малякина (Гужвенко) Надежда Ефимовна

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Де-юре в г. Ленинск, де-факто х. Голодаевка (Каршевитский сельсовет, Ленинский район, Сталинградская область)

Место жительства
С 07.08.1937 по 1940

х. Голодаевка (Каршевитский сельсовет, Ленинский район, Сталинградская область)

Место жительства
С 1940 по 1954
Лесхоз 5-й, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Военная служба
С 08.10.1956 по 14.11.1959

Советская Армия

Место жительства
С ?.11.1959 по 1961
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Место жительства
С 1961 по 1997
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Бракосочетание
1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Рождение ребёнка
21.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Место жительства
С 1997 по 2009
Каршевитое, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Место жительства
С 2009 по 29.10.2009
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Смерть
29.10.2009
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Похороны
?.10.2009

Голодаевское кладбище у ерика Чертовский (Каршевитское сельское поселение, Ленинский район, Волгоградская область)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.