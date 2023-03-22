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Малякин Иван Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907

Отец: Малякин Макар

Мать: Малякина Ненила Андреевна

Бракосочетание
14.02.1936

Жена: Малякина Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малякина Надежда Ефимовна

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Малякин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Малякина Надежда Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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