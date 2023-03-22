Малякин Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907
Отец: Малякин Макар
Бракосочетание
14.02.1936
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малякина Надежда Ефимовна
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Малякина Надежда Ефимовна
Смерть
Неизвестно