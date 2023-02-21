Куксевич Назар
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1893
Дата смерти10.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893
Отец: Куксевич Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куксевич Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куксевич Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1926
Дочь: Машьянова Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1938
Сын: Куксевич Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куксевич Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.04.1971