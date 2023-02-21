Куксевич Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксевич Назар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1893

Дата смерти

10.04.1971

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893

Отец: Куксевич Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куксевич Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куксевич Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1926

Дочь: Машьянова Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.09.1938

Сын: Куксевич Николай

Мать ребёнка: не указана

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куксевич Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.04.1971
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