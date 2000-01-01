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Куксевич Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Куксевич Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1873

Сын: Куксевич Куприян

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Куксевич Мефодий

Мать ребёнка: не указана

д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Морозова Варвара

Мать ребёнка: не указана

Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1893

Сын: Куксевич Назар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куксевич Фома

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куксевич Тихон

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1930
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