Куксевич Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Куксевич Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1873
Сын: Куксевич Куприян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Куксевич Мефодий
Мать ребёнка: не указана
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Морозова Варвара
Мать ребёнка: не указана
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1893
Сын: Куксевич Назар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куксевич Фома
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куксевич Тихон
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1930