Куксевич Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксевич Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

27.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Куксевич Назар

Мать: не указана

Смерть
27.09.1942
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