Машьянова (Куксевич) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машьянова (Куксевич) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1926

Дата смерти

21.01.2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926

Отец: Куксевич Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1946

Сын: Машьянов Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машьянов Виктор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.01.2005
Северный Коммунар, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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