Машьянова (Куксевич) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1926
Дата смерти21.01.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926
Отец: Куксевич Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1946
Сын: Машьянов Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.01.2005
Северный Коммунар, Сивинский муниципальный район, Пермский край