село Сива, село Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сива

Сивинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Сивинская волость
1542. Сивинское, село бывшее владельческое, при речке Сиве, дворов 136, жителей 990, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, часовня, шко Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Сивинская волость
село Сивинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Сивинский район
13245Сивасело58°23'00"54°24'00"O-40-049

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Сивинский муниципальный район, Сивинское сельское поселение
57648434101с Сивасело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Сивинская волость
1) с. Сивинское (Сива), на р. Сиве; церк., второклассная учительская церковного ведомства школа, зем. шк., 2 библ., кварт. зем. нач. и стан. прист., вол. правл., зем. ст. Показать все Сивинское общество153171511Бывшие помещичьиПравославныеРусские123

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5612Сивинское, сел.при р. Сиве.12090131454496Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебных магазинов 2. Торжков 4. Мельница 1.
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