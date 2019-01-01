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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1542. Сивинское, село бывшее владельческое, при речке Сиве, дворов 136, жителей 990, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, часовня, шко Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сивинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13245Сивасело58°23'00"54°24'00"O-40-049
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57648434101с Сивасело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Сивинское (Сива), на р. Сиве; церк., второклассная учительская церковного ведомства школа, зем. шк., 2 библ., кварт. зем. нач. и стан. прист., вол. правл., зем. ст. Показать все Сивинское общество153171511Бывшие помещичьиПравославныеРусские123—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5612Сивинское, сел.при р. Сиве.12090131454496Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебных магазинов 2. Торжков 4. Мельница 1.