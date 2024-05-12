Магишакура Мухамметлатифова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мухамметлатиф Абдулгафаров
Мать: Гюзиямал Фахретдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
29.11.1879
Представитель невесты - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулхабир Абдулхаликов Свидетели - муэдзин Абдулгариф Абдулгафар мулла улы Мухаметзариф Абдулкаримов махр 500 руб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Октябрь, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)