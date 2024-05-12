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Магишакура Мухамметлатифова

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Мать: Гюзиямал Фахретдиновна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насретдин Абдулхабиров

Никах
29.11.1879

Муж: Насретдин Абдулхабиров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулхабир Абдулхаликов Свидетели - муэдзин Абдулгариф Абдулгафар мулла улы Мухаметзариф Абдулкаримов махр 500 руб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Октябрь, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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