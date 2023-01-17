село Октябрь, село Октябрь, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Октябрь

Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1901Тлянчина, деревня.при рч. Калмие.6127124316339Тп. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Амикеевская волость
1058. Тлянчина, деревня бывшая государственная, при речке Калмие, дворов 149, жителей 819, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Амикеевская волость
14Тлянчи, д., мечеть, мел.655176499527Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Муслюмовский район
189208Октябрьсело55°20'53°37'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
92642460101с Октябрьсело
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